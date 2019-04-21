В мужской бороде найдено больше бактерий, чем в шерсти собаки

Бактериальная нагрузка у образцов волос, взятых у собак, оказалась значительно ниже бактериальной нагрузки волос, которые дали бородатые мужчины.

Данное исследование было проведено группой ученных из Европы и опубликовано в тематическом журнале European Radiology.

Вообще исследование проводилось для того, чтобы определить насколько гигиенично использовать аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ) для проведения диагностики у собак. Оказалось, что вполне гигиенично. Более того, ученые обнаружили, что в мужской бороде бактерий больше, чем в собачьей шерсти.

Кроме того, патогенные для человека бактерии у собак были обнаружены в 39% случаев, а у собак в 13%. Нельзя точно сказать, что является причиной таких результатов.

Большинство найденных бактерий не представляют никакой опасности. Кроме того, обнаружены даже полезные микроорганизмы, которые тормозят развитие инфекций.

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