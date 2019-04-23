Мужчина, пресытившийся жизнью на курорте, попросился обратно в тюрьму

Он сбежал с места заключения и удачно скрывался от полиции на протяжении нескольких лет.

Беглый преступник отдыхал на Канарских островах, о которых, кажется, мечтают тысячи людей по всей планете. Как долго он там пробыл – неизвестно, но, видимо, достаточно, чтобы даже курорт показался хуже любого наказания. Мужчина подошел к сотруднику правоохранительных органов с чемоданом и заявил, что его разыскивают. Свой поступок он объяснил тем, что ему наскучила праздная жизнь. Мужчина также заявил, что жизнь на острове Тенерифе уже совсем не та, поэтому ему нечего терять, передает Associated Press.

Когда полицейские проверили, кто перед ними стоит, они убедились, что пожилой мужчина не врет. Он сбежал из тюрьмы, которая находилась на востоке Австрии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спустя 16 лет наказали бывших моряков за убийство в Кронштадте. Один из них устал от угрызений совести и сдался полицейским сам.