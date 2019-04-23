Мужчина, пресытившийся жизнью на курорте, попросился обратно в тюрьму

Канарские острова надоели преступнику. Фото: Pixabay
Канарские острова надоели преступнику. Фото: Pixabay

Он сбежал с места заключения и удачно скрывался от полиции на протяжении нескольких лет.

Беглый преступник отдыхал на Канарских островах, о которых, кажется, мечтают тысячи людей по всей планете. Как долго он там пробыл – неизвестно, но, видимо, достаточно, чтобы даже курорт показался хуже любого наказания. Мужчина подошел к сотруднику правоохранительных органов с чемоданом и заявил, что его разыскивают. Свой поступок он объяснил тем, что ему наскучила праздная жизнь. Мужчина также заявил, что жизнь на острове Тенерифе уже совсем не та, поэтому ему нечего терять, передает Associated Press.

Когда полицейские проверили, кто перед ними стоит, они убедились, что пожилой мужчина не врет. Он сбежал из тюрьмы, которая находилась на востоке Австрии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спустя 16 лет наказали бывших моряков за убийство в Кронштадте. Один из них устал от угрызений совести и сдался полицейским сам.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
беглец преступник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина, пресытившийся жизнью на курорте, попросился обратно в тюрьму
Российские врачи первыми в мире смогли пересадить легкие и печень ребенку
Ученые рассказали о допустимой дозе кофе
Психолог объяснил, как отучить подростков от фастфуда
Врача «Зенита» допустят к Кокорину
На проспекте Буденного в результате ДТП погибла девушка
На юге Петербурга откроют отделение фотонной терапии
Пенсионер провалился на мосту и погиб в Тихвине