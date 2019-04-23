Прокурор Петербурга проведет прием граждан в режиме видеосвязи

Прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко выслушает жалобы и предложения петербуржцев в режиме видеосвязи. Прием состоится в пятницу, 26 апреля, и продлится с 10 часов утра до 12 часов дня.

Желающим обратиться к прокурору необходимо прийти в любую районную прокуратуру, предварительно сообщив о своем участии прокурору своего района до 12 час. 00 мин. 25 апреля 2019 года.

При обращении к прокурору города рекомендуется подготовить письменное заявление и иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Дополнительную информацию можно узнать, позвонив телефону 8(812)315-48-53, а также в районных прокуратурах.

Адреса и телефоны справочных служб территориальных подразделений прокуратуры Санкт-Петербурга размещены на сайте в разделах «Структура» и «Работа с гражданами».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура выступила в защиту интересов гражданина, которому отказали в пенсии.