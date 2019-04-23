Петербуржцы обсуждают пробки в Кудрово по вечерам

Местные жители часто жалуются на "заторы" на дорогах. Фото: Скриншот

Местные жители часто жалуются на "заторы" на дорогах. Фото: Скриншот

Местный житель снял целый репортаж, посвященный больной теме.

Пост с видеозаписью появился в социальной сети «Вконтакте» сегодня вечером, 23 апреля. Мужчина продемонстрировал, как десятки автомобилей и общественный транспорт стоят в пробках и не могут даже нормально развернутся из-за огромного количества машин. За кадром местные житель подмечает, что такое происходит постоянно – действительно, в интернете люди регулярно жалуются на затрудненное движение в Кудрово в час «пик».

«Не опередил меня сегодня балконный обозреватель»,

— иронизирует репортёр с места событий.

Мужчина подмечает, что такая ситуация на дорогах чревата огромным количеством ДТП. Как минимум одна авария за вторник уже случилась.

«Как там люди живут!? Это там долго такое будет?»,

— недоумевает один из комментаторов.

«Это навсегда, и строительство продолжается»,

— констатирует другой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что въезд в Кудрово снова парализован: КамАЗ задел ограничитель высоты.