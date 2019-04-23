Женщина пришла в себя после 27 лет комы

Она уже находится вместе со своей семьей, которая до сих пор не верит в случившееся чудо.

Об этом стало известно 23 апреля, сообщает издание Daily Mail. Все случилось в Германии – там в одной из больницы из комы наконец вышла пациентка, которая провела долгих 27 лет, почти не подавая признаков жизни.

История жительницы ОАЭ началась с того, что женщина попала в ДТП в далеком 1991 году. Тогда в ее автомобиль въехал школьный автобус. Сын Муниры Абдуллы получил незначительные травмы, а вот его мама сильно пострадала. Когда ее доставили в больницу, врачи отметили, что она находится в состоянии, похожем на кому – отличие в том, что пострадавшая чувствовала боль.

Долгие годы специалисты не оставляли надежды реабилитировать женщину. В 2017 году на случай обратил внимание наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид – он оплатил лечение пострадавшей.

Сейчас она находится в полном сознании вместе со своей семьей.

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