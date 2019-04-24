Киркоров и Лазарев рассказали о своей подготовке к Евровидению

Российская делегация отправится на конкурс уже четвертого мая.

Обо всем стало известно 23 апреля – Киркоров и Лазарев ответили на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Москве. Так, Лазарев отметил, что сомневался, когда его позвали снова представлять Россию на «Евровидении». Тем не менее, ему захотелось «окунуться в эту атмосферу», поэтому он согласился. Певец убежден, что сможет удивить слушателей и зрителей, так как его новая песня по-новому раскрывает его талант и глубину личности.

Также к решению ответить «да» на приглашение Лазарева подтолкнул Филипп Киркоров. Поп-король и сам участвовал в конкурсе в 1995 года – с тех пор он не раз помогал другим кандидатам от России победить.

Киркоров и Лазарев верят, что судьи не смогут проигнорировать композицию России, передает телеканал «з60».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Лазарев выступит в полуфинале «Евровидения» под «счастливым» номером.