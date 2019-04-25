Кокорин рассказал, почему ударил Пака стулом

Футболист уверяет, что не хотел причинить ему боль.
Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Футболист «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как произошел конфликт между ним и чиновником Минпромторга Денисом Паком. Игрок уверяет, что, когда они были в кафе, он не обратил внимание на присутствие политика. Кокорин рассказал, что подошел к столику Пака, когда увидел, что между чиновником и его младшим браком завязалась словесная перепалка. «Сине-бело-голубой» якобы услышал, как Пак оскорбляет родственника.
Кокорин заявил, что, когда схватил стул, он не целился в Пака и не хотел попасть по нему. Он просто «махнул в его сторону» и случайно угодил по чиновнику, передает издание «Медиазона».
Напоминаем, что Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО из-за обвинений в побоях и хулиганстве. За решеткой они пробудут минимум до конца сентября 2019 года.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фанаты «Зенита» посвятили баннер Кокорину.