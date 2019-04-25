Кокорин рассказал, почему ударил Пака стулом

Кокорин находится в СИЗО с октября 2018 года. Фото: Вконтакте
Кокорин находится в СИЗО с октября 2018 года. Фото: Вконтакте

Футболист уверяет, что не хотел причинить ему боль.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Футболист «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как произошел конфликт между ним и чиновником Минпромторга Денисом Паком. Игрок уверяет, что, когда они были в кафе, он не обратил внимание на присутствие политика. Кокорин рассказал, что подошел к столику Пака, когда увидел, что между чиновником и его младшим браком завязалась словесная перепалка. «Сине-бело-голубой» якобы услышал, как Пак оскорбляет родственника.

Кокорин заявил, что, когда схватил стул, он не целился в Пака и не хотел попасть по нему. Он просто «махнул в его сторону» и случайно угодил по чиновнику, передает издание «Медиазона».

Напоминаем, что Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО из-за обвинений в побоях и хулиганстве. За решеткой они пробудут минимум до конца сентября 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фанаты «Зенита» посвятили баннер Кокорину.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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