Студенты ВШЭ требуют снести памятник «убийцы и тирана»

Памятник стоит на этом месте почти 100 лет. Фото: @galiamina
Памятник стоит на этом месте почти 100 лет. Фото: @galiamina

Они считают, что Феликса Дзержинского не должно быть на территории их вуза.

О сборе подписей стало известно сегодня, 26 апреля. Московские студенты решили добиться демонтажа памятника политическому деятелю, который был установлен в 1937 году. Они хотят, чтобы его переставили в другое место, а также установили новый – в память о жертвах репрессий.

Активисты уверены, что Феликс Дзержинский ответственен за муки советского народа. Пока что представители университета никак не отреагировали на требования студентов, передает телеканал «Настоящее время».

Напоминаем, что историческая личность, о которой идет речь, был советским революционером. Раньше здание, у которого стоит памятник, было фабрикой имени Дзержинского, но девять лет назад его передали в пользование ВШЭ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Кронштадтском заводе во время демонтажа стены погиб сотрудник.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
вшэ демонтаж
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Студенты ВШЭ требуют снести памятник «убийцы и тирана»
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