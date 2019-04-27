Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

За девочку проголосовали более 56% телезрителей.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Победителя сезона назвали в прямом эфире Первого канала. За главный приз боролось три человека – наставницей Микеллы Абрамовой была Светлана Лобода, подопечные Валерия Меладзе и Пелагеи, увы, не получили заветное первое место. Дочке Алсу торжественно вручили статуэтку, а также сертификат на запись первого сингла и один миллион рублей.

К слову, не все смогли порадоваться успеху девочки. Многие считают, что «все куплено» и вообще якобы ни сама Алсу, ни ее дочка петь не умеют.

«Алсу уже отключила комментарии на своей странице.. Конкурс можно купить, а людей-то не обманешь»,

— пишет одна из пользовательниц соцсети.

Напоминаем, что все деньги, собранные во время голосования, потратят на благотворительность.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Киркоров сходил в Эрмитаж и спросил у Ахилла про Евровидение.