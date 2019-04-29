Приставы рассказали о долгах горожан в гипермаркетах «Лента»

В трех гипермаркетах «Лента» в Санкт-Петербурге судебные приставы провели информационную акцию «Узнай о своих долгах».

В рамках акции в магазинах были поставлены мобильные пункты, где сидели судебные приставы. Любой желающий мог проверить наличие у себя задолженностей.

В результате проведения данного мероприятия для проверки обратились 63 человека, 7 из которых являлись должниками. Один должник на месте оплатил задолженность в размере 1,6 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Основной целью акции было привлечь внимание горожан к проблеме неисполнения судебных решений. Помимо проверки на наличие задолженностей, приставы консультировали горожан по вопросам способов оплаты долгов и снятия ограничений на выезд за границу.

Судебные приставы занимались просвещением людей и способствовали повышению их сознательности в данном вопросе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в колониях Санкт-Петербурга прошел праздничных пасхальный обед.