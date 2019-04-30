На Руднева машина перевернулась, а вторая “встала на капот”

Причины и детали аварии остаются загадкой. Фото: https://vk.com/spb_today
Причины и детали аварии остаются загадкой. Фото: https://vk.com/spb_today

Странное ДТП в Выборгском районе Петербурга закрыло проезд по улице.

В ночь с понедельника на вторник 30 апреля в Выборгском районе Петербурга произошло странное ДТП, о сообщили в социальных сетях. Очевидцы обнаружили один из автомобилей перевернутым, а второй — делающим “стойку на капоте”.

Фото: https://vk.com/spb_today

Авария произошла на улице Руднева возле дома 13 в Санкт-Петербурге. Минифургон, вероятно, стоял припаркованным у края дороге, но иномарка врезалась в него сзади. Перевернутая машина перекрыла проезд по улице.

Сейчас нет точных данных о пострадавших в результате ДТП. Причины и детали аварии остаются загадкой.

За выходные ГИБДД Санкт-Петербурга сообщило о 529 авариях. При этом лишь в 15 случаях участникам аварии потребовалась госпитализация.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП на Петроградской стороне пострадала женщина, сидевшая за рулем.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
авто выборгский район дтп перевертыш руднева фото
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Караулова рассказала о самом страшном моменте в колонии
На остановке на улице Ленсовета нашли пистолет
Две KIA одновременно загорелись в разных районах Петербурга
В Японии сменится император и начнется новая эпоха
На Руднева машина перевернулась, а вторая “встала на капот”
Специалисты рассказали, какого цвета большинство машин в России
Ученые рассказали об опасности отказа от завтрака
В Великобритании горел «лес Винни-Пуха»