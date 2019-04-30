На Руднева машина перевернулась, а вторая “встала на капот”

Странное ДТП в Выборгском районе Петербурга закрыло проезд по улице.

В ночь с понедельника на вторник 30 апреля в Выборгском районе Петербурга произошло странное ДТП, о сообщили в социальных сетях. Очевидцы обнаружили один из автомобилей перевернутым, а второй — делающим “стойку на капоте”.

Авария произошла на улице Руднева возле дома 13 в Санкт-Петербурге. Минифургон, вероятно, стоял припаркованным у края дороге, но иномарка врезалась в него сзади. Перевернутая машина перекрыла проезд по улице.

Сейчас нет точных данных о пострадавших в результате ДТП. Причины и детали аварии остаются загадкой.

За выходные ГИБДД Санкт-Петербурга сообщило о 529 авариях. При этом лишь в 15 случаях участникам аварии потребовалась госпитализация.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП на Петроградской стороне пострадала женщина, сидевшая за рулем.