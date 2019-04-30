Расчеты “Искандера” уничтожали бронетехнику в Ленобласти

Солдатам предстояло уничтожить условный командный пункт врага. Фото: pixabay.com
Солдатам предстояло уничтожить условный командный пункт врага. Фото: pixabay.com

Ракетчики ЗВО на учениях поражали цели на расстоянии до 100 км.

Ракетчики ЗВО сдали контрольную в Ленобласти: на учениях они уничтожали бронетехнику, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 29 апреля. Военнослужащие в будущем будут обслуживать ракетные комплексы “Искандер-М”.

В ходе учений батареи комплексов заняли позиции, развернули орудия и подготовились к обстрелу врага.

Учения оценивали с помощью дронов, которые могли определить, насколько точно была поражена цель. Видео с них транслировали в командный центр ЗВО, где руководили пусками ракет.

Ракетчики успешно уничтожили бронетехнику и командный пункт условного врага — цели находились на расстоянии от 30 до 100 км. После этого расчеты быстро “свернулись” и поменяли позицию, сообщили в ЗВО.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, какую технику можно будет увидеть на параде в Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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