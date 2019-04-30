Исследователи выяснили, что заднее сидение автомобиля наиболее опасно

Пассажиры на задних сидениях автомобилей подвергаются большему риску, чем водитель либо пассажир переднего сиденья.

Автомобили — один из самых рискованных видов транспорта. Он не так смертоносен, как мотоцикл, но гораздо опаснее паромов, поездов, автобусов и самолетов.

Новое исследование, проведенное американской некоммерческой организацией Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS), показало, что пассажиры на задних сиденьях автомобилей подвергаются большему риску смерти или получению травмы, чем те, кто едет впереди.

В IIHC утверждает, что производители автомобилей сделали все возможное, чтобы повысить безопасность пассажиров и водителей на передних сиденьях, особенно благодаря внедрению новой технологии подушек безопасности. Между тем, к безопасности пассажиров на заднем сиденье внимания намного меньше.

В ходе исследования было рассмотрено 117 автомобильных аварий, в ходе которых пассажиры на задних сиденьях погибли или получили серьезные ранения. Изучались фотографии с места ДТП, а также полицейские и медицинские отчеты.

Выяснилось, что во многих случаях пассажиры на заднем сиденье были ранены более серьезно, чем пассажиры на передних сиденьях, что свидетельствует о несоответствии в безопасности между передним и задним рядами. Эксперты также обнаружили, что наиболее распространенным типом травм, полученных в этих случаях, были травмы груди, сопровождаемые травмами головы.

В заключение сраховщики призывают производителей автомобилей уделять больше внимания безопасности пассажиров на заднем сиденье. Тем не менее признают, что реализация многих из технологий, повыщающих безопасность перевозки пассажиров на задних сиденьях, не будет такой простой, как кажется.

«Мы уверены, что производители автомобилей найдут способ решить эту головоломку. И на заднем сиденье будет так же безопасно как на переднем», — говориться в исследовании Страхового института безопасности дорожного движения.

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