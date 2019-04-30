Из-за репетиции парада Победы весь центр Петербурга стоит

Сегодня, 30 апреля, в Санкт-Петербурге пройдет очередная репетиция парада Победы к 9 мая. В связи с этим автомобильные дороги по всему центру города перекрывают.

Закрыто движение, разумеется, не по всем улицам. Однако из-за перекрытия движения одних, в пробках застывают другие.

Военная техники для парада съезжается в центр города. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив информацию видео.

Если верить данным, предоставленным сервисом «Яндекс.Пробки», то движение сильно замедлено в районе стрелки Васильевского острова, на Каменноостровском проспекте и проспекте Кронверкском, а также на Пироговской набережной, Лесном проспекте, на улице Садово и на набережной реки Невы, сообщает издание «Невские Новости».

Репетиция торжественного парада, приуроченного ко Дню Победы, пройдет сегодня, 30 апреля, в 16:00. В связи с этим перекрыт Невский проспект, Дворцовая набережная и ряд других.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что будет 1 мая в Петербурге: как будет ходить транспорт и какие улицы перекроют.