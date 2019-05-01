Беглов вручил благодарственные письма медалистам зимней Универсиады

Врио Губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с медалистами XXIX Всемирной зимней универсиады. Встреча прошла в Смольном в среду, 1 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе беседы, Александр Беглов вручил молодым спортсменам благодарственные письма и пожелал высоких достижений. Также благодарственными письмами были удостоены тренеры юных медалистов.

Напомним, что всемирная универсиада проходила со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Петербуржцам удалось завоевать пять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали.

Молодые спортсмены показали отличные результаты в хоккее, фигурном катании, керлинге, лыжных гонках, фристайле, конькобежном и горнолыжном спорте.

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