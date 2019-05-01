Путин освободил от должности замначальника МВД Петербурга

Генерал-майор Николай Роговой написал заявление еще 10 апреля.

Путин подписал указ об освобождении от должности Николай Рогового, который являлся заместителем главы управления МВД Петербурга и области, о чем сообщили в Кремле 1 мая. Замруководителя Следкомитета Ленобласти Олег Тараненко тоже уходит на отдых.

Николай Роговой работал на посту с 2011 года. 7 мая ему исполнится 61 год, так что можно предположить, что генерал отправится на пенсию. Заявление об уходе он написал еще 10 апреля.

Роговой родился в Гомельской области, но приехал в Петербург — а тогда Ленинград — учиться. Около 28 лет он работал в дорожной полиции.

Сейчас главой МВД Петербурга является Роман Плугин — он сменил на посту Сергея Умнова.

Преемник пока не назначен. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин определил нового замначальника МВД по Ленобласти.