Путин назначил нового заместителя начальника МВД по Ленобласти

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя начальника ГУ МВД по Ленинградской области. Им стал 41-летний полковник полиции Дмитрий Баранов, ранее исполнявший обязанности начальника УВД по Южному административному округу ГУ МВД по Москве.

Отметим, что Дмитрий Баранов шесть лет подряд был заместителем Романа Плугина (нынешнего главы ГУ МВД в Петербурге) в Южном округе столицы.

Дмитрий Баранов родился в Курганской области. Свою карьеру в органах начал в 2001 году с должности оперуполномоченного МУРа. В 2006 году занимал кресло начальника криминальной милиции Коньково. Через три года Баранов стал начальником ОВД по Обручевскому району Москвы. В 2013 году занял пост замначальника УВД по Южному административному округу столицы, которым на то время руководил Роман Плугин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полицейский главк Петербурга проверяет “инквизиция” из Москвы.