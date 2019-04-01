Полицейский главк Петербурга проверяет “инквизиция” из Москвы

Проверка будет проходить 25 дней. Фото: https://surfingbird.ru
Проверка будет проходить 25 дней. Фото: https://surfingbird.ru

Проверка, о которой было известно еще в марте текущего года, началась сегодня утром. С проверкой приехал главный инспектор МВД РФ Эдуард Соболь.

Инициатором проверки стал начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор полиции Роман Плугин. Анализ поможет поменять важные фигуры на силовой доске ведомства. Об этом сообщает сегодня “Фонтанка”.

Для проверки прибыли порядка 43 сотрудников организационно-аналитического департамента МВД РФ и представителей профильных структур министерства. Возглавил делегацию генерал-майор внутренней службы Эдуард Соболь.

В результате проверки, сообщает издание, должно быть принято кадровое решение. Так, под угрозой находятся несколько лиц из ключевых управлений ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти — Управление экономической безопасности и противодействия коррупции и Управление по вопросам миграции.

Проверка будет проходить 25 дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новый глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти – Роман Плугин.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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