США впервые применили в боевых условиях истребитель F-35A

Истребитель совершил первый полет в 2000 году. Фото: pixabay.com

Истребитель совершил первый полет в 2000 году. Фото: pixabay.com

Самолеты разбомбили туннели со складами оружия исламских радикалов.

СМИ сообщили о первом реальном боевом применении истребителя F-35A ВВС США. О налете самолетов на туннели исламских радикалов со складами оружия сообщил портал Military.com 1 мая.

Были ли налеты успешными — пока неизвестно. Предположительно, ВВС США надеются снизить рост активности террористов в районе Хамрин в Ираке.

Ранее в начале осени 2018-го ВВС применили модель F-35B для удара по террористам в Афганистане, сообщает BBC.

Истребитель F35 Lightning II пятого поколения совершил первый полет в 2000 году. Он может выполнять целый ряд воздушных задач. Стоимость одной модели F35A составляет, по данным в открытых источниках, 83 млн долларов.

Модели A, B и C различаются манерой взлета. Если A имеет обычный взлет, то B использует укороченный — эту модель заказывает морская пехота. Модель C взлетает с палубы авианосца.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что ВМС США запатентовали летающую тарелку.