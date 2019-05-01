Бывший вратарь “Реал Мадрида” Касильяс перенес инфаркт

На тренировке с
На тренировке с "Порту" Касильяс почувствовал себя плохо. Фото: https://twitter.com/fcporto

В “Порту” сообщили, что сейчас его состояние стабильно.

Вратарь “Порту” Икер Касильяс перенес сердечный приступ в среду 1 мая, сообщили в клубе. Игроки тренировались и спортсмен почувствовал себя плохо. Его отвезли в больницу.

Сейчас, по сообщению клуба Португалии, состояние футболиста стабилизировалось и проблема с сердцем решена.

Испанцу Икеру Касильясу всего 37 лет. С 1998 года по 2015 год играл в “Реал Мадриде”, затем перешел в “Порту”. Получал звание лучшего вратаря 5 лет подряд (с 2008 по 2012-ый) по версии МФФИИС. Список достижений Касильяса огромен: он побеждал в Чемпионате мира, и дважды — в Чемпионате Европы. С ним “Реал” пять раз выигрывал Чемпионат Испании, два раза Кубок и четыре — Суперкубок.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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