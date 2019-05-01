Синоптики обещают усиленный ветер и дождь со снегом 2 мая

Порывы ветра в Санкт-Петербурге могут достигнуть 15 м/с.

Синоптики предупредили о возможном усилении ветра в Санкт-Петербурга на 2 мая, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга 1 мая. Скорость ветра с залива может достичь 12 м/с, а ближе к вечеру отдельные порывы достигнут 15 м/с.

Особенно сильно почувствуют на себе погоду традиционно жители прибрежных районов города — Кировского, Василеостровского, Курортного. Сейчас ветер с юго-запада дует со скоростью 3-4 м/с.

Завтра по данным сервиса Яндекс.Погода в Петербурге ждут еще и дождь, который составит крайне неприятную пару с ветром. Температура составит от 7 до 11 градусов тепла — а ночью синоптики не исключают дождь со снегом.

Спасатели МЧС Петербурга традиционно рекомендуют не открывать окна в такой день и не стоять под деревьями.

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