Зеленский решил, кто станет главой его администрации

Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Владимир Зеленский. Фото: скриншот "ТСН"

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с выбором человека, который займет пост главы его администрации.

Об этом заявил доверенное лицо Зеленского Вадим Галайчук в эфире телеканала «ZIK».

Галайчук сообщил, что полностью уверен в том, что Владимир Зеленский на сегодняшний день уже принял решение относительно выбора человека, который возглавит его администрацию.

Кроме того, Вадим Галайчук заявил, что данную должность займет публичный человек. Кто именно этот человек, он уточнять не стал.

Ранее Владимир Зеленский уже рассказал о представителях своей команды, которые займут посты. Например, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк будет работать в сфере международной деятельности. Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумов возьмет на себя ответственность за вопросы внутренней политики.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский извинился за видео с плачущим Кадыровым.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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