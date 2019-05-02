Billboard вручил награды лучшим музыкантам 2019 года

Музыкант Drake. Фото: billboard.com
Музыкант Drake. Фото: billboard.com

Стали известны лучшие музыкальные исполнителей года по версии журнала Billboard. Церемония награждения победителей музыкальной премии Billboard Music Awards 2019 состоялась в Лас-Вегасе.

Весь список лауреатов наши читатели могут посмотреть на сайте издания.

В номинациях «Лучший исполнитель» и «Лучший певец» победителем стал канадский рэпер Дрейк, который выиграл 12 из 17 номинаций и установил рекорд по количеству полученных наград за всю историю существования премии — 27 статуэток.

Лучшим новым исполнителем журнал назвал рэпера Джареда Хиггинса, более известного как Juice WRLD.

Лучшей певицей журнал назвал Ариану Гранде. Лучшей группой стал южнокорейский бой-бенд Bangtan Boys.

Отметим, что в прошлом году лучшим исполнителем года по версии Billboard стал Эд Ширан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что В России прошла первая независимая премия BR Awards.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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Billboard вручил награды лучшим музыкантам 2019 года