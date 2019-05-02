Billboard вручил награды лучшим музыкантам 2019 года

Стали известны лучшие музыкальные исполнителей года по версии журнала Billboard. Церемония награждения победителей музыкальной премии Billboard Music Awards 2019 состоялась в Лас-Вегасе.
Весь список лауреатов наши читатели могут посмотреть на сайте издания.
В номинациях «Лучший исполнитель» и «Лучший певец» победителем стал канадский рэпер Дрейк, который выиграл 12 из 17 номинаций и установил рекорд по количеству полученных наград за всю историю существования премии — 27 статуэток.
G.O.A.T. 🐐 @Drake #BBMAs pic.twitter.com/WTpwC6tQyE
— Billboard Music Awards (@BBMAs) 2 мая 2019 г.
Лучшим новым исполнителем журнал назвал рэпера Джареда Хиггинса, более известного как Juice WRLD.
Лучшей певицей журнал назвал Ариану Гранде. Лучшей группой стал южнокорейский бой-бенд Bangtan Boys.
Отметим, что в прошлом году лучшим исполнителем года по версии Billboard стал Эд Ширан.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что В России прошла первая независимая премия BR Awards.