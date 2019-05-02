Коломойский рассказал об уменьшении численности населения Украины

Численность населения уменьшилась на 13 миллионов. Фото: Pixabay
Численность населения уменьшилась на 13 миллионов. Фото: Pixabay

Бизнесмен заявил, что страна потеряла 13 миллионов человек.

Об этом стало известно сегодня, второго мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверяет, что численность населения уменьшилась в результате евромайдана, а также из-за того, что страна лишилась Крыма и Донбасса.

В своем интервью для YouTube-канала он рассказал, что считает революцию и майдан ужасными событиями с не менее страшными последствиями – Украина стала «беднее» на 13 миллионов человек. В случившемся Коломойский обвинил Януковича, который являлся президентом страны, а также отметил важную роль России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Зеленский сказал, что из общего у России и Украины теперь только граница. Он подчеркивает, что некогда братские народы теперь чужды друг другу из-за бесконечного количества конфликтных ситуаций. Присоединение Крыма, агрессия на Донбассе и многое другое не дает странам нормально сотрудничать.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Население украина
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