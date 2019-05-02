Коломойский рассказал об уменьшении численности населения Украины

Бизнесмен заявил, что страна потеряла 13 миллионов человек.

Об этом стало известно сегодня, второго мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверяет, что численность населения уменьшилась в результате евромайдана, а также из-за того, что страна лишилась Крыма и Донбасса.

В своем интервью для YouTube-канала он рассказал, что считает революцию и майдан ужасными событиями с не менее страшными последствиями – Украина стала «беднее» на 13 миллионов человек. В случившемся Коломойский обвинил Януковича, который являлся президентом страны, а также отметил важную роль России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Зеленский сказал, что из общего у России и Украины теперь только граница. Он подчеркивает, что некогда братские народы теперь чужды друг другу из-за бесконечного количества конфликтных ситуаций. Присоединение Крыма, агрессия на Донбассе и многое другое не дает странам нормально сотрудничать.