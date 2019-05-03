МИД России отреагировал на смену посла в Минске

Замглавы российского Министерства иностранных дел Григорий Карасин заявил, что смена российского посла в Белорусии не так страшна.

Он сообщил, что произошедшее не означает, что в отношениях Москвы и Минска наступит кризис, пишет РИА Новости. Дипломат отметил, что это нормальное явление, а отношения двух стран имеют характер стратегического партнерства.

Карасин подчеркнул, что к союзническим отношениям двух стран следует относится с оптимизмом. Также он заметил, что следует углублять интеграцию Белорусии в Россию и такая работа уже происходит.

Во вторник, 30 апреля, президент России Владимир Путин отстранил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии. Его место занял глава комитета Совета Федераций по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский сказал, что из общего у России и Украины теперь только граница.