МИД России отреагировал на смену посла в Минске

Здание МИД России. Фото: МИД России/ ВК
Здание МИД России. Фото: МИД России/ ВК

Замглавы российского Министерства иностранных дел Григорий Карасин заявил, что смена российского посла в Белорусии не так страшна.

Он сообщил, что произошедшее не означает, что в отношениях Москвы и Минска наступит кризис, пишет РИА Новости. Дипломат отметил, что это нормальное явление, а отношения двух стран имеют характер стратегического партнерства.

Карасин подчеркнул, что к союзническим отношениям двух стран следует относится с оптимизмом. Также он заметил, что следует углублять интеграцию Белорусии в Россию и такая работа уже происходит.

Во вторник, 30 апреля, президент России Владимир Путин отстранил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии. Его место занял глава комитета Совета Федераций по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский сказал, что из общего у России и Украины теперь только граница.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
белоруссия Григорий Карасин мид россии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три человека пострадали в ночном ДТП на Садовой
В Ломоносове 18-летний парень может сесть на 8 лет за избиение школьника
Из-за ветра в Петербурге и Ленобласти объявлен желтый уровень опасности
Новый фильм Садиловой будет показан на Каннском фестивале
Центр «Дзержинец» устроит петербуржцам квест в День Победы
В новой серии «Простоквашино» Печкина не узнать
МИД России отреагировал на смену посла в Минске
Дацик записал видеообращение к Резнику с требованием сдать анализы