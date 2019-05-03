Путин и Трамп обсудили продление текущего ядерного соглашения по телефону

Сандерс отметила, что большая часть переговоров была посвящена вопросам торговли, росту ее объемов между странами. Фото: https://pixabay.com

Сандерс отметила, что большая часть переговоров была посвящена вопросам торговли, росту ее объемов между странами. Фото: https://pixabay.com

В Белом доме отметили, что в целом телефонные переговоры прошли в “позитивном ключе”.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп помимо ядерного соглашения и его продления обсудили также доклад Мюллера, ситуации на Украине, в Венесуэле и КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

“Позитивные” телефонные переговоры также были посвящены включению в новое ядерное соглашение Китая.

Сандерс отметила, что большая часть переговоров была посвящена вопросам торговли, росту ее объемов между странами. Трамп в рамках телефонных переговоров подчеркнул, что Венесуэле необходима мирная передача власти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что МИД России отреагировал на смену посла в Минске.