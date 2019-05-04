В Польше показали тюнингованный ВАЗ-2106

Энтузиасты компании TRS Racing из польского города Ченстохов, показали свой вариант тюнинга автомобиля ВАЗ-2106.

Польским умельцам удалось внедрить в старую добрую «шестерку» инженерам 2,0-литровый турбированный двигатель от Lancia Kappa мощностью 220 лошадиных сил. Для этого инженерам пришлось разработать специальные крепления к кузову и модернизировать масляный поддон.

Вместе с новым мотором у седана появилась новая трансмиссия (6-ступенчатый «автомат» ZF). со специально разработанным маховиком нестандартного размера, самодельным адаптером и сцеплением фирмы LUK.

Также энтузиасты установили на ВАЗ новую рулевую рейку с усилителем и тормозную систему от автомобиля Fiat Bravo. «Родные» колесные диски «тюнеры» заменили на литые.

В целом, автомобиль сохранил свой классический вид.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга.