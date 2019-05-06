Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

Пока что имя малыша не разглашается. Фото: Pixabay
Пока что имя малыша не разглашается. Фото: Pixabay

У пары родился мальчик.

О рождении сына стало известно сегодня, шестого мая. Информация уже появилась в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи. В посте говорится, что Меган Маркл родила еще ранним утром. Ее малыш весит 3,2 килограмма. Мальчик и его мама чувствуют себя хорошо. Пока что не разглашается, как решили назвать нового члена королевской семьи – новоиспеченный отец признался в одном из интервью, что они пока не придумали имя. Принц Гарри отметил, что все происходящее – «удивительный опыт».

«Я невероятно горжусь своей женой»,

— поделился он.

В Instagram также поблагодарили всех людей, которые переживали и поддерживали пару. В скором времени пообещали поделиться подробностями. Тем временем люди в комментариях поздравляют молодых родителей и желают им счастья.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что папа, мама и еще: В Греции родился ребенок от трех родителей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
принц гарри сын
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