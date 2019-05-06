Спустя 130 лет обнаружена могила Человека-слона, выступающего в цирке уродов

Меррик скончался в 1890 году. Фото: http://www.cineoutsider.com

Меррик скончался в 1890 году. Фото: http://www.cineoutsider.com

Могила была обнаружена в Лондоне, там же, где и могилы жертв Джека-потрошителя.

Уникальную находку сделала исследовательница Джо Вигор-Манговин, пишут «РИА. Новости» со ссылкой на Telegraph.

Человеком-слоном назвали британца Джозефа Меррика из-за чудовищной деформации тела. Останки ткани были обнаружены на кладбище в восточной части Лондона.

Согласно проведенным исследованиям, Вигор-Манговин пришла к выводу, что найденная могила на 99% принадлежит Человеку-слону.

Свою популярность погибший в 27 лет Меррик получил также за выступления в цирке уродов. Меррик скончался в 1890 году. Современные специалисты склонны считать, что Меррик страдал от синдрома Протея.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что подозреваемую девочку-каннибала из Сочи переведут на домашнее обучение.