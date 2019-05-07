С 2030 года в Амстердам будут пускать только электромобили

С 2030 года въезд в Амстердам разрешат только электромобилям. Правительство города считает, что таким образом можно добиться увеличения продолжительности жизни горожан на три и более месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Dutchnews.

Уже с 2020 года водителям дизельных автомобилей, выпущенных ранее 2005-го года, запретят посещать Амстердам.

С 2030 году власти города планируют разрешить въезд только электрокарам. В Амстердаме для такого шага уже подготовлена необходимая инфраструктура — около трех тысяч зарядных станций для электротранспорта.

К 2025 году их число увеличат до 16-23 тысяч.

План мэрии Амстердама должен одобрить городской совет, потом проект ждут общественные слушания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что электромобили в России могут отметить специальными номерами.