Россия сняла запрет на ввоз молока из Белоруссии

Отмена санкций. Фото: Pixabay
Отмена санкций. Фото: Pixabay

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии. При этом ведомство расширило список белорусских компаний, продукция которых запрещена к ввозу в Россию, пишет «Коммерсант».

Под санкции попало 37 предприятий, в том числе филиал «Савушкин продукт» в Пинске, «Дятловский сыродельный завод», ОАО «Молочные горки», Холопенический производственный участок «Здравушка-милк» и СООО «Верхний луг».

Также под запретом ввоза на территорию России остается продукция 29 белорусских компаний.

Напомним, что Россельхознадзор временно запретил импорт «молочки» из Белоруссии в таре более 2,5 л почти год назад — с 6 июня 2018-го.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, о том что в штабе Зеленского предложили усилить антироссийские санкции.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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