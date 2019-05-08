«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» разгромил каталонскую «Барселону» (4:0) на стадионе «Энфилд» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.

В матче по дублю оформили форвард Дивок Ориги и полузащитник Жоржиньо Вейналдум, вышедший на замену во втором тайме.

1 июня в Мадриде в финале турнира ЛЧ «Ливерпуль» сыграет с английским «Тоттенхемом» или голландским «Аяксом». Соперник определится в среду в Амстердаме. В первом матче в Лондоне «Аякс» выиграл со счетом 1:0.

Видео: Матч ТВ

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что защитник сборной России Марио Фернандес может перейти в «Зенит».

Известно, что ЦСКА готов начать торг за Фернандеса с 30 миллионов евро. На данный момент Фернандес является одним из самых дорогостоящих футболистов чемпионата России. Агенты оценивают его стоимость в 26 млн евро.