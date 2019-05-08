Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу водителей

Фото: ГИБДД УМВД России по Московскому району Петербурга
Фото: ГИБДД УМВД России по Московскому району Петербурга

Представитель столичного Центра организации дорожного движения высказал предложение привязать сумму штрафа за превышение скорости к доходу или стоимости автомобиля нарушителя. По мнению замглавы ЦОДД Александра Евсина, такая инициатива поможет уменьшить число ДТП, вызванных нарушением скоростного режима на дорогах России.

Евсин также отметил, что во многих странах подобный штраф очень высокий и применяется уже давно.

Эксперты считают, что на «простых людей это не повлияет, для них сумма штрафов останется на прежнем уровне.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге на Гражданском проспекте сбили пешехода. Наезд на пешехода произошел недалеко от входа в вестибюль метро «Гражданский проспект» в Калининском районе города.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
нарушения ПДД превышение скорости штраф
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