В Петербурге на Гражданском проспекте сбили пешехода

Наезд на пешехода произошел недалеко от входа в вестибюль метро «Гражданский проспект» в Калининском районе Петербурга.

Инцидент произошел поздним вечером 7 мая. Человека сбили на пешеходном переходе через проспект Просвещения у метро «Гражданский проспект». Об аварии сообщают ВКонтакте очевидцы.

По словам свидетелей ДТП, пешехода сбил легковой автомобиль — серый Solaris.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавший, по показаниям очевидцев, находился в машине скорой помощи, но при этом, отдавал отчет в своих действиях и давал показания инспектору ДПС.

В социальных сетях бурно обсуждают, кто прав – водитель или пешеход. «Скорее всего на 121 автобус или 100 трамвай торопился. Там часто так между остановок бегают», комментируют юзеры.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после ДТП на Пулковском шоссе из грузовика высыпался хлеб.