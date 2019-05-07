В Петербурге на Гражданском проспекте сбили пешехода

Состояние пострадавшего - удовлетворительное. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК
Состояние пострадавшего - удовлетворительное. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Наезд на пешехода произошел недалеко от входа в вестибюль метро «Гражданский проспект» в Калининском районе Петербурга.

Инцидент произошел поздним вечером 7 мая. Человека сбили на пешеходном переходе через проспект Просвещения у метро «Гражданский проспект». Об аварии сообщают ВКонтакте очевидцы.

По словам свидетелей ДТП, пешехода сбил легковой автомобиль — серый Solaris.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пострадавший, по показаниям очевидцев, находился в машине скорой помощи, но при этом, отдавал отчет в своих действиях и давал показания инспектору ДПС.

В социальных сетях бурно обсуждают, кто прав – водитель или пешеход. «Скорее всего на 121 автобус или 100 трамвай торопился. Там часто так между остановок бегают», комментируют юзеры.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после ДТП на Пулковском шоссе из грузовика высыпался хлеб.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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