Кремль отреагировал на заявление Украины о российских паспортах

Песков отреагировал на заявление Украины. Фото: http://kremlin.ru/
Песков отреагировал на заявление Украины. Фото: http://kremlin.ru/

Россия, несмотря ни на что, будет выдавать российское гражданство жителям Донбасса.

Об этом стало известно сегодня, восьмого мая. Информацию о том, Украина не намерена признавать российские паспорта у жителей Донбасса, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. То, что Украина не хочет признавать документы законными, не волнует Россию и ничего не изменит, уверяет представитель Кремля.

Напоминаем, что Владимир Путин сделал проще процедуру получения российского гражданства для жителей некоторых районов Луганской и Донецкой областей Украины. Президент отметил, что для этого никому не придется отказываться от украинского гражданства, и что документ имеет гуманитарный характер.

Владимир Зеленский, который в скором времени займет президентский пост в Украине, заверил, что раздумывает, как ответит Владимиру Путину на его жест.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Рада требует отмены выдачи паспортов РФ в Донбассе.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
донбасс российское гражданство украина
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