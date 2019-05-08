Россияне рассказали о любимых фильмах о войне

Самым популярным вариантом ответа оказалась лента «В бой идут одни старики».

Чтобы узнать, какой фильм россияне считают самым лучшим, ВЦИОМ провел опрос. Людей просили назвал любимы фильм о войне и чаще всего они говорили о фильме режиссера Леонида Быкова. Второе место занял «А зори здесь тихие», а тройку лидеров замкнул «Они сражались за Родину». Среди популярных ответов также были «17 мгновений весны» и «Т-34».

Любопытно, что более 50% опрошенных заявили, что предпочитают пересматривать советские фильмы. Только 16% предпочитают им современное кино, среди которых 31% — это молодежь. Специалисты считают, что людям в возрасте от 18 до 24 лет не особо важна достоверность сюжета, главное – динамичность, насыщенность сюжета и качественный видеоряд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Союзмультфильм» рассказал как создавался Чебурашка. Создатели уверяют, что это был долгий и мучительный процесс.