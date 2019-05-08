Россияне рассказали о любимых фильмах о войне

Россияне предпочитают пересматривать советское кино. Фото: Скрин
Россияне предпочитают пересматривать советское кино. Фото: Скрин "В бой идут одни старики"

Самым популярным вариантом ответа оказалась лента «В бой идут одни старики».

Чтобы узнать, какой фильм россияне считают самым лучшим, ВЦИОМ провел опрос. Людей просили назвал любимы фильм о войне и чаще всего они говорили о фильме режиссера Леонида Быкова. Второе место занял «А зори здесь тихие», а тройку лидеров замкнул «Они сражались за Родину». Среди популярных ответов также были «17 мгновений весны» и «Т-34».

Любопытно, что более 50% опрошенных заявили, что предпочитают пересматривать советские фильмы. Только 16% предпочитают им современное кино, среди которых 31% — это молодежь. Специалисты считают, что людям в возрасте от 18 до 24 лет не особо важна достоверность сюжета, главное – динамичность, насыщенность сюжета и качественный видеоряд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Союзмультфильм» рассказал как создавался Чебурашка. Создатели уверяют, что это был долгий и мучительный процесс.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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