В Индии археологи нашли захоронение 4000-летней давности

Оно является одним из самых крупнейших некрополей хараппского периода.

О находке стало известно благодаря археологической службе Индии, которая отыскала два деревянных «гроба на ножках». Кроме тел там хранились различные артефакты, возраст которых – около четырех тысяч лет. Уточняется, что некрополь находился недалеко от города Санаули.

Прежде чем обнаружить захоронение археологи трудились около года. В одной погребальной камере покоилась женщина вместе с украшениями, а также посудой. Там же находился меч, который почему-то лежал у головы усопшей. Во второй камере обнаружили останки женщины с ритуальными предметами, украшениями и фрагментами глиняной посуды.

Археологи считают главной находкой священную камеру, которую строили из обожженного кирпича.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что археологи отыскали древнейший след человека в Америке. Ему, скорее всего, не менее 15,6 тысяч лет.