Порошенко считает участников «Бессмертного полка» «ряженными»

Президент Украины не первый раз резко высказывается об акции.

Глава Украины высказал свое мнение во время выступления, приуроченного ко Дню победы над нацизмом, которое транслировал «112 канал». Порошенко считает, что не видит повода «водить ряженые «Полки Бессмертных» по всему миру». Также он отметил, что победа не принадлежит ни одному из народов, так что нет смысла ее монополизировать, передают РИА Новости.

В своей речи Порошенко заверил, что Украина теперь отмечает 9 мая по-своему – так, как это принято в Европе. Президент уверен, что украинцы слишком долго росли на «отретушированной версии ВОВ», но теперь открылись подробности, которые раньше «скрывались и замалчивались».

Напоминаем, что в 2018 году Порошенко, комментируя «Бессмертный полк», заявил, что считает ее частью «гибридной войны» России и Украины. Стоит отметить, что пока президент Украины ругает акцию, многие осуждают его в ответ, считая, что своим поведением он оскорбляет ветеранов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что МИД РФ обвинил Украину в незнании даты окончания Второй мировой войны.