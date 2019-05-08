МИД РФ обвинил Украину в незнании даты окончания Второй мировой войны

Захарова напомнила, что празднуют 9 мая. Фото: http://www.mid.ru/home
Захарова напомнила, что празднуют 9 мая. Фото: http://www.mid.ru/home

Мария Захарова считает, что страна «заигралась, переписывая историю».

Комментарий представительницы МИД России был опубликован сегодня, восьмого мая. Мария Захарова решила прокомментировать поздравление МИДа Украины с «74-ой годовщиной окончаний Второй мировой войны». Политик попросила не путать дату окончания ВОВ и дату капитуляции нацистской Германии. Дипломат считает, что в Украине так часто переписывают историю, что уже не помнят – что именно и когда отмечают.

«Специально для заблудших в дебрях самостийности рассказываю: День окончания Второй мировой войны отмечается 2 сентября. Остальное, надеюсь, найдут сами в интернете»,

— отметила Захарова.

Напоминаем, что 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Праздник переименовали в 2015 году, чтобы бороться с декоммунизацией, передает ТАСС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что репетиция Парада Победы на Дворцовой площади собрала более 150 тысяч зрителей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
вторая мировая война мария захарова украина
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