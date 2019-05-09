В Украине на улицы вывели 16 тысяч полицейских в день Победы

Движение транспорта ограничили, проходящих на мероприятия досматривают.
За порядком на улицах в городах Украины следят свыше 16 тысяч полицейских, сообщает МВД Украины 9 мая. В празднике по случаю Дня Победы планировали поучаствовать около 600 тысяч граждан, по данным Нацполиции Украины.
Правоохранители уже заступили на службу — следят прежде всего за местами, где собираются много людей. Крупные мероприятия пройдут в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове и Запорожье. Движение транспорта ограничили, проходящих на мероприятия досматривают.
Население Украины составляет около 45 млн человек, так что 600 тысяч человек — весьма значительная цифра.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пока еще президент Украины Петр Порошенко неодобрительно отозвался об акции “Бессмертный полк”, которая проходит во многих городах России и Украины.