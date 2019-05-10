Создатель Angry Birds построит железную дорогу до Северного Ледовитого океана

Финский бизнесмен Петер Вестербака, создатель игры Angry Birds и плана постройки туннеля между столицами Финляндии и Эстонии, возглавит проект по прокладке железной дороги до Северного Ледовитого океана. Стоимость проекта составит три миллиарда евро.

Компания Вестербака заключила договор о строительстве дороги от Рованиеми до Киркенеса с норвежской организацией по региональному развитию.

Финский бизнесмен считает, что поезд до Киркенеса можно будет пустить уже через пять, максимум через 10 лет.

По словам Вестербака, новая железная дорога облегчит туристам путь, в особенности, когда в Рованиеми начнут прибывать прямые рейсы из Азии. Также отмечается, дорога поспособствует экономии времени (около 20 дней) грузового пути между Азией и Европой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что малая Октябрьская железная дорога ищет волонтеров для подготовки к масштабной реконструкции.