Виторган объяснил скандальный пост о Дне Победы

Виторган обомлел, когда понял, как восприняли его пост СМИ и общественность. Фото: https://www.instagram.com/mvitorgan/

Виторган обомлел, когда понял, как восприняли его пост СМИ и общественность. Фото: https://www.instagram.com/mvitorgan/

Актер не согласен с тем, как празднуется этот день в России.

Комментарий Максима Виторгана появился сегодня, 10 мая. Актер решил объяснить, что он имел в виду, когда призывал отказаться от празднования Дня Победы. Он отметил, что он не понимает, как связаны между собой страшные события и парады, проходящие по всей стране. Виторган заверил, что ему нравится акция «Бессмертный полк», но не лозунги «можем повторить» и прочие. Актер считает, что День победы должен проходить в тишине, чтобы у людей было время вспомнить о павших и о войне. В пример он привел День жертв холокоста, который проходит в Израиль, когда «вся страна буквально замирает».

Напоминаем, что пост Виторган вызвал бурю негодования в обществе. Люди разделились на несколько лагерей и несогласные стали атаковать актера гневными комментариями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов вместе с ветеранами посмотрел парад Победы на Дворцовой.