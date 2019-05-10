Западные СМИ остались под впечатлением от парада Победы в Москве

Парад впечатлил не только россиян, но и зарубежных журналистов. Фото: Вконтакте
Парад впечатлил не только россиян, но и зарубежных журналистов. Фото: Вконтакте

Журналисты отметили не только зрелищность происходящего, но также военную технику.

В различных изданиях вышли материалы, посвященные параду Победы в Москве. К мероприятию было приковано не только внимание миллионов россиян, но и людей, проживающих в других странах. Эксперты высоко оценили передовую военную технику России. Кто-то рассказывал о танках Т-14 «Армата», кто-то писал о зенитных ракетных системах С-400 «Триумф», третьих впечатлил кабриолет Aurus.

Напоминаем, что в параде приняли участие около 13 тысяч военнослужащих, а также 132 единиц военной техники – в основном были представлены современные образцы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Максим Виторган объяснил скандальный пост о Дне Победы. Актер считает, что нужно объявить День тишины, а не устраивать парады и концерты. С его позицией согласились далеко не все – СМИ и общественность обрушились критикой на Виторгана, который такой реакции точно не ожидал.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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