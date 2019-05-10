В Технической программе Кубка Европы российские синхронистки стали лучшими

Россиянки заняли второе место в дисциплине «хайлайты» на Кубке Европы. Фото: https://pixabay.com

Россиянки заняли второе место в дисциплине «хайлайты» на Кубке Европы. Фото: https://pixabay.com

Однако заняли второе место в дисциплине «хайлайты» на Кубке Европы по синхронному плаванию, который проходит в бассейне «Невская волна».

Россиянки в Петербурге набрали 88.2667 балла, уступив только команде Испании (90,8667). Третьей в этом виде программы стала команда Израиля (83,6667). Сообщают «РИА. Новости».

Также был озвучен состав сборной. От команды в этом году, сообщает официальный сайт Федерации синхронного плавания России, на «хайлайты» были заявлены Наталья

Дергачева, Анна Ефременко, Алиса Голубева, Екатерина Голубева.

А также Полина Иванова, Эвилина Павленко, Анна Павловская, Яна Преснякова, Карина Шайдуллина, Любовь Смирнова, Елизавета Павлова и Маргарита Перебейнос.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что середине мая на «Газпром Арене» откроется выставка в честь юбилея Юрия Морозова.