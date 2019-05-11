Как западные спецслужбы шпионили за СССР на парадах

Съемки объектов вели с воздуха и космоса — но кое-что нужно было рассмотреть вблизи.

Военные парады в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне представляли серьезный интерес для иностранных разведчиков, сообщает РИА Новости.

В 1950-1970 годы США старались получить информацию о советских самолетах, аэродромах и ракетах с воздуха и из космоса. Однако рассмотреть вблизи некоторые образцы вооружения можно было только на парадах — и на Красную площадь отправляли по несколько шпионов, делавших фотографии. Действовал в том числе и некий “советский источник”, сообщает издание.

На портале Архива нацбезопасности размещены фото с парадов 1 мая и 7 ноября от нескольких годов. Фотографы делали снимки баллистических ракет, зенитных и ракетных комплексов. Некоторые агенты снимали движение колонн техники сверху, из окон соседних зданий. В архиве есть и отчет по противоракете А-350 — ее на параде закрыли кожухом, но американцы все равно сняли заднюю часть — можно было разглядеть двигатели и попытаться разгадать, как они устроены.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как прошел парад на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.