Биатлонистка из сборной России провела тренировку в парке 300-летия

Российская биатлонистка Лариса Куклина выступила в роли тренера для своих поклонников. Тренировку спортсменка провела совместно со своим мужем.

Муж Ларисы — профессиональный лыжник Михаил Куклин — помогал супруге проводить занятие. Тренировка являлась открытой, то есть прийти на неё мог любой желающий. Занимались спортсмены в парке 300-летия. На занятии была даже дочь биатлонистки Милана.

Поклонники Куклиной смогли пообщаться со спортсменкой. Они расспросили тренера о завершенном сезоне, подготовке к следующему и отпуске. Некоторые участники занятия являлись действующими лыжниками. Для них профессиональные советы Куклиной были крайне полезны.

В начале тренировки участники совершили легкую пробежку по парку, потом выполнили несколько упражнений, среди которых были как обычные, так и специальные лыжные.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Загитова отдыхает на море и публикует фото в купальнике.