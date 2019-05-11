Биатлонистка из сборной России провела тренировку в парке 300-летия

Лариса Куклина. Фото: Sportbox.ru
Лариса Куклина. Фото: Sportbox.ru

Российская биатлонистка Лариса Куклина выступила в роли тренера для своих поклонников. Тренировку спортсменка провела совместно со своим мужем.

Муж Ларисы — профессиональный лыжник Михаил Куклин — помогал супруге проводить занятие. Тренировка являлась открытой, то есть прийти на неё мог любой желающий. Занимались спортсмены в парке 300-летия. На занятии была даже дочь биатлонистки Милана.

Поклонники Куклиной смогли пообщаться со спортсменкой. Они расспросили тренера о завершенном сезоне, подготовке к следующему и отпуске. Некоторые участники занятия являлись действующими лыжниками. Для них профессиональные советы Куклиной были крайне полезны.

В начале тренировки участники совершили легкую пробежку по парку, потом выполнили несколько упражнений, среди которых были как обычные, так и специальные лыжные.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Загитова отдыхает на море и публикует фото в купальнике.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
биатлон Лариса Куклина тренировка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главные диетолог Минздрава рассказал несколько секретов похудения
Супруга Максима Резника сообщила о сердечном приступе мужа
Четверть россиян страдают от ожирения
Биатлонистка из сборной России провела тренировку в парке 300-летия
В Петербурге под вечер образовались пробки по 10 км
Ребенок сломал ногу из-за дыры в горке площадки на Белградской
Известна выездная форма «Зенита» на сезон 2019/2020
Вишня зацвела на Васильевском острове Санкт-Петербурга