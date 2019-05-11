В WhatsApp может появиться темная тема

Ранее появлялись слухи о том, что разработчики мессенджера решили отказаться от данной идеи.

Однако недавно в сети появилась новая информация. Один известный в технических кругах инсайдер с ником WABetaInfo опубликовал в социальных сетях версию, что темная тема в WhatsApp уже находится в тестовом режиме.

Сообщается, что на просторах Интернета обнаружена фотография, на которой изображен мессенджер с включенной темной темой. Этот факт является подтверждением слухов и говорит о возобновлении работы обновления, которое так ждут пользователи.

Многие мобильные приложения подобной направленности уже анонсировали или выпустили темную тему. У пользователей такое нововведение пользуется большим спросом и популярностью.

Предполагается, что уже в скором времени тема тема станет доступна для всех пользователей WhatsApp.

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