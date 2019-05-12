В Берлине 6 и 7 мая состоялись Дни Эрмитажа

Организаторами выставки стали Государственный Эрмитаж, компания «Артбридж» и издательский дом «Арка».

Выставка «hermitage.berlin»прошла в Берлине впервые. Она была посвящена инновациям в музейном деле, пишет издание «Невские Новости» со ссылкой на информацию, которая опубликована в группе «Государственный Эрмитаж» в соцсети «ВКонтакте».

На мероприятии было представлено множество книг об Эрмитаже и картин, которые написали молодые художники из России. Одна из представленных работ была посвящена Эрмитажу.

Также на выставке были показаны книги, автором которых выступает директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В числе произведений «Мой Эрмитаж» и «От скифов до Кифера». Кроме того, был показан фильм мировой известности «Открывая Эрмитаж» от режиссера Магги Климмонт.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Танцы с оркестром» устроят в Петербурге для местных жителей.