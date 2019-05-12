Названы два способа легко обмануть детектор лжи

Для того, чтобы обыграть детектор лжи, не нужно быть опытным лжецом. Достаточно всего лишь понимать действия специальных техник.

Данную информацию получили исследователи из Великобритании. Автором работы выступил Чун-Вэй Су из Университета Плимута. Он объяснил, что алгоритм работы детектора лжи досрочно прост: когда человек хочет соврать, некоторые отделы мозга увеличивают активность.

В реальности все немного сложнее. Полиграф не способен точно проанализировать все тайны сознания человека.

Для подтверждения догадок был проведен эксперимент, в ходе которого добровольцам рассказали о двух методиках обмана полиграфа. Задачей было — утаить от детектора заданные числа с применением данных способов.

Первый способ: вспомнить важные для вас воспоминания, которые каким-либо образом связаны с утаиваемой информации. Второй способ: сконцентрироваться на поверхностных чертах утаиваемой информации. К примеру, в вопросе о цифрах представить детали бумаги, на которой они написаны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые рассказали, что красное вино может заменить психолога.