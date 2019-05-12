Названы два способа легко обмануть детектор лжи

Техники очень просты. Фото: Pixabay
Техники очень просты. Фото: Pixabay

Для того, чтобы обыграть детектор лжи, не нужно быть опытным лжецом. Достаточно всего лишь понимать действия специальных техник.

Данную информацию получили исследователи из Великобритании. Автором работы выступил Чун-Вэй Су из Университета Плимута. Он объяснил, что алгоритм работы детектора лжи досрочно прост: когда человек хочет соврать, некоторые отделы мозга увеличивают активность.

В реальности все немного сложнее. Полиграф не способен точно проанализировать все тайны сознания человека.

Для подтверждения догадок был проведен эксперимент, в ходе которого добровольцам рассказали о двух методиках обмана полиграфа. Задачей было — утаить от детектора заданные числа с применением данных способов.

Первый способ: вспомнить важные для вас воспоминания, которые каким-либо образом связаны с утаиваемой информации. Второй способ: сконцентрироваться на поверхностных чертах утаиваемой информации. К примеру, в вопросе о цифрах представить детали бумаги, на которой они написаны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые рассказали, что красное вино может заменить психолога.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Названы два способа легко обмануть детектор лжи
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