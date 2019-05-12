Советник Зеленского: Курс на “войну с Россией” будет продолжен

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович высказал мнение, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась. Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович высказал мнение, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась. Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

Избранный президент Украины также сообщает, что из общего у России и Украины осталась только государственная граница.

Политика нового президента страны направлена на борьбу с коррупцией в оборонной сфере, а также на создание системы территориальной обороны. Об этом сообщают “Известия”. Помимо этого, Украина берет курс на создание профессиональной армии.

Стоит отметить, что советник президента Украины по вопросам обороны Иван Апаршин сказал, что страна будет держать курс на вступление НАТО. Менять направление и отказываться от внешнеполитического курса прежних властей Украина не планирует, отмечает издание.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович высказал мнение, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась, и это вызывает обеспокоенность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутат сообщил, что поездки в Крым снова популярны у украинцев.